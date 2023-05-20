الصغير بـ 25 مليون دينار.. ضبط عصابة تبيع الأطفال في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، القبض على عصابة مكونة من 4 نساء ورجل بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار عراقي في بغداد.

وجاء في بيان الوكالة نقلا عن عدد من الصحف العراقية، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتابع عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والأعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من 4 نساء ورجل ينوون بيع طفل يبلغ من العمر 5 أيام مقابل مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار عراقي.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من عناصر وكالة الاستخبارات في الأنبار واستدراج المتهمين والقبض عليهم في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بالجرم المشهود أثناء قيامهم بعملية الاتجار وإنقاذ الطفل".