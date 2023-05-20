الوداد يحرز التعادل أمام صن داونز ويقترب من التأهل

أدرك الوداد المغربي هدف التعادل عن طريق أيوب العملود من رأسية في شباك صن داونز في الدقيقة 71 ،في المباراة المقامة حالياً، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثيمبا زوانى الهدف الأول لصن دوانز من خطأ دفاعى للوداد في الدقيقة 50

وبدء الوداد المغربي متراجع دفاعياً أمام هجمات صن داونز.

وجاءت هجمه وحيدة خطيرة عن طريق أوناجم الذى سدد الكرة وتصطدم بمدافع صن دوانز وتتحول إلى ركنية.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: العملود، أبو الفتح، زولا، عطية الله.

الوسط: جبران، أوناجم، جعدي حيمود، المترجي.

الهجوم: سامبو.

تشكيل صن داونز:

حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: بوطويل، موكوينا، مفالا.

الوسط: موداو، مبولي، مخوليس، موديبا.

الهجوم: مورينا، شالوليلي، زواني.

وتعادل الوداد المغربي، مع صن دوانز سلبيا في لقاء الذهاب، السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.