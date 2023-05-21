اليوم .. الصحفيين تقيم حفل تأبين محمود بكري

تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد 21 مايو الجاري حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ الذى وافته المنية مساء الأربعاء 1 مايو بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

نقيب الصحفيين

يشارك في حفل التأبين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وأسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والعربية والغاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت أسرة الراحل أقامت العزاء له الأسبوع الماضي بمسجد عمر مكرم ، وشارك في العزاء لفيف من قيادات الدولة والإعلام وشخصيات عامة.