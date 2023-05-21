منتج فني لعمرو مصطفى: الغناء بالذكاء الاصطناعي لنوال أو سوسن وليس أم كلثوم

أصر المنتج محسن جابر على رفضه لتجربة الملحن عمرو مصطفى في استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار أغنية لأم كلثوم.

وتابع محسن جابر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الأغنية الجديدة بالذكاء الاصطناعي بالفعل، لكن تم وضع صورة أم كلثوم للترويج له، ممكن يسميها سوسن أو نوال، لكن تغنيها أم كلثوم هنا يخالف القانون.

لا أوافق

وأضاف محسن جابر: “لا أوافق على تجربة عمرو مصطفى في صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي رغم علاقتي الوطيدة بعمرو مصطفى لا يجب استخدام الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم”.