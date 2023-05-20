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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة يحيى حقي : نقلنا رفات والدي لمقابر بالعاشر من رمضان

صدى البلد

كشفت الكاتبة نهى حقي، ابنة الكاتب الكبير الراحل يحيى حقي، نقل رفات والدها من مرقده بجوار مقابر السيدة نفيسة إلى مقبرة في مدينة العاشر من رمضان ولكن لا تعرف المكان تحديدا، موضحة أن حفيد الراحل يحيى حقي هو من كان مسئول عن عملية نقل الرفات.

وعبرت نهى حقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، عن حزنها من نقل رفات والدها قائلة: "لم استطيع نقله واللي كان مسئول حفيده، ووالدي كان عاشق لآل البيت والمقبرة قيمتها في أنه وصى أننا ندفنه في هذا المكان".

وتابعت: "مكان مقبرة والدي بجوار السيدة نفيسة يعج بالروحانيات الشديدة ومشكلة كارثية أننا ننقل رفات ناس لها تاريخ توفى من سنوات طويلة، ومش قادرة اعرف حتى الان هيعملوا ايه في مكان المقابر توسيع ولا حديقة كبيرة".
 

خيري رمضان حديث القاهرة العاشر من رمضان السيدة نفيسة الإعلامي خيرى رمضان

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