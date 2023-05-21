عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة الدول العربية: القضية الفلسطينية كانت فى صدارة الاهتمام بالقمة العربية

صدى البلد

قال المستشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن بقاء سويا بعدة عن الجامعة العرية لن يساعد فى حل أزمتها، لافتا : "القمة العربية 32 أمس كان هناك حضور كبير للدول العربية، والاحتفاء بعودة سوريا لجامعة الدول العربية بعد انقطاع بعد 11 عاما". 
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى ، أن القضية الفلسطينية كانت فى صدارة الاهتمام بالقمة العربية فى جدة، مضيفا أننا شهدنا توافقا عربيا على عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية.

وتابع : "حضور الرئيس الأوكرانى يعطى لمحفل جامعة الدول العربية مهم، وتم عرض قضيته الأوكرانية المتضررة من روسيا، وظلم شعوبه من الروس".
 

الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الإعلامية إيمان الحصري الرئيس الأوكراني الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

ترشيحاتنا

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن الطقس

سورة تشفع لصاحبها وتخرجه من النار وتدخله الجنة.. داوم على قراءتها

رئيس استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة نهائي إفريقيا والجميع يدعم الأهلي

مفاجأة.. مدرب الوداد المغربى يتمنى تدريب الأهلى ويشيد بقدراته | فيديو

مصطفى خاطر أحدث المنضمين لفيلم برشامة مع نيللي كريم

سعر إم جي ZS بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ