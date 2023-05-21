جامعة الدول العربية: القضية الفلسطينية كانت فى صدارة الاهتمام بالقمة العربية

قال المستشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن بقاء سويا بعدة عن الجامعة العرية لن يساعد فى حل أزمتها، لافتا : "القمة العربية 32 أمس كان هناك حضور كبير للدول العربية، والاحتفاء بعودة سوريا لجامعة الدول العربية بعد انقطاع بعد 11 عاما".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى ، أن القضية الفلسطينية كانت فى صدارة الاهتمام بالقمة العربية فى جدة، مضيفا أننا شهدنا توافقا عربيا على عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية.

وتابع : "حضور الرئيس الأوكرانى يعطى لمحفل جامعة الدول العربية مهم، وتم عرض قضيته الأوكرانية المتضررة من روسيا، وظلم شعوبه من الروس".

