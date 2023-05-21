حسام الخولي: مناقشة ملف الأحزاب السياسية غدا بالحوار الوطني

قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الكل يشارك فى جلسة الأحزاب السياسية سواء أحزاب الموالاة أو المعارضة أو الخبراء.

وتابع:"الحوار الوطنى مهم لمناقشة موضوعات ملحة والاستماع لوجهات نظر مختلفة، والمجال مفتوح لعمل الأحزاب السياسية ووصلنا لأكثر من 100 حزب حاليا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى ، أن غدا فى الحوار الوطنى سيتم مناقشة ملف الأحزاب السياسية، مضيفا أن الأحزاب مهمة جدا للسياسة بالدولة وعندما تؤدى بشكل جيدا تكون داعمة للدولة سياسيا واقتصاديا ويعتبر الأحزاب همزة وصل ما بين الدولة والشعب.

وتابع : "قدمنا العديد من المقترحات للحوار الوطنى ونتشوق لسماع كافة الآراء"، مضيفا : "لدينا 85 حب، اى فى كل حى فى الجمهورية بها مقر لحزب مستقبل وطن للمشاركة في أي نشاط حزبي للمواطنين".

