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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على رأسهم قصي خولي..

بمشاركة نجوم مصريين.. إطلاق أول فيلم جرافيك يدمج الواقع بالخيال في الشرق الأوسط

صدى البلد

يستعد رواد السينما في الشرق الأوسط لمتعة من نوع خاص في عام 2023، حيث من المقرر إطلاق أول فيلم جرافيك يدمج الواقع بالخيال .


الفيلم الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه حتى الآن، سيقوم على إنجازه فريق من صانعي الأفلام المحليين والعالميين، ومن المتوقع أن يكون أضخم فيلم من حيث فئته ونوعه.

نشاط ملحوظ تقوم به شركة الإنتاج الشهيرة "ATA Animation" المملوكة للمنتج المعروف أحمد طه علي، خلال الأشهر الستة الماضية داخل وخارج حدود مصر، حيث التقى ببعض نجوم الدراما المصريين والعرب من الدرجة الأولى علي رأسهم قصي خولي وباسل الخياط ونادين نجيم.

مع بعض النجوم العالميين من أوروبا بالإضافة إلى أحد نجوم هوليود العالميين المشهورين وهو هيرسك روشين .

كما تم عرض السيناريوهات والتي كتبها ثلاثة كتاب سيناريو مشهورين متخصصين في موضوع الفيلم، و أجريت العديد من ورش العمل الصارمة و السرية للغاية.

ويبدو اننا بصدد حدث عالمي سيصنع فارقا كبيرًا لجميع رواد السينما داخل مصر وخارجها،

ووفقا للمعلومات التى وصلت إلينا فإنه سيتم تصوير الفيلم باستخدام أحدث التقنيات 3D، والتي ستسمح للمشاهدين بمشاهدة الحدث على الشاشة كما لو كانوا يعيشون الحدث.

كما سيتم استخدام تقنيات دمج الواقع بالخيال و مجموعة أخرى متنوعة من التقنيات المبتكرة لخلق تجربة مثيرة ومشوقة للجمهور، ولا تزال حبكة وقصة الفيلم طي الكتمان، ولكن يقال إنها مغامرة مليئة بالإثارة ستأخذ المشاهدين في رحلة عبر الشرق الأوسط، ولم يتم الإفصاح عن طاقم الممثلين، ولكن من المتوقع أن يضم مزيجًا من النجوم السوبر ستار محليا وعالميا.

وسوف يتم الإفصاح عن كامل تفاصيلها فى النصف الأخير من شهر أغسطس هذا العام، وذلك كما صرح المنتج  "أحمد طه"، وستكون فى إحدى قاعات أبراج العلمين الجديدة بالساحل الشمالى او المتحف المصرى الكبير.


أول فيلم بإصدار ٣ دي 
 

ويعد إصدار الفيلم بتقنية الجرافيك  3D بمثابة طفرة في صناعة السينما في الشرق الأوسط، من خلال إنتاج ضخم يضاهى أفلام ديزنى وسوف يساعد نجاح الفيلم على رفع مكانة صانعي الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وجذب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة.


وقال المنتج أحمد طه علي: "هذه لحظة فارقة في لصناعة السينما في الشرق الأوسط، ونحن متحمسون لتقديم إنتاج ضخم على غرار هوليوود في منطقتنا ونحن على ثقة من أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا".

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أول فيلم جرافيك المنتج أحمد طه علي باسل الخياط

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