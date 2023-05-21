وسيم السيسي: حركة الأفروسنتريك مخطط ضد الحضارة المصرية

تحدث الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، عن جلسات الحوار الوطني ومدي أهميتها للمواطن المصري.



وأوضح خلال حواره بقناة الحياة: "الحوار الوطني من أهم ما يمكن وقوته نابعة من أنها صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. هناك لجان متخصصة في الحوار الوطني ولأول مرة تجتمع النخبة الوطنية وتنقل توصياتها في مؤتمر لترفع لرئيس الجمهورية.

وأضاف: "قد تكون المساحة المظلمة في العقل دينية أو سياسية أو تاريخية وعلينا أن نبدأ من التنوير والوعي"، مؤكدا أن هناك مخططات خطيرة على الحضارة المصرية وتزداد مع مزاعم حركة الأفروسنتريك والإيحاء بأن الأفارقة ذو الأصول السوداء هم الذين أسسوا الحضارة المصرية.