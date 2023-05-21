جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

يعاني العديد من الإرهاق خلال اليوم وقد نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب علي صفحته بالفيسبوك 7 أسباب كامنة للإرهاق.

وقال شعبان، إيه اللي يخلي الوحد حاسس أنه مرهق دائما، ومجهد دائما ويصحو من النوم مصدع

ومش قادر يقوم من السرير، والمجهود متراجع، يا ترى إيه الحالة وإيه ممكن يكون السبب ؟!

وأكد شعبان أن هناك 7 أسباب كامنة تؤدي إلى الإرهاق وهي:



١-الوجبات السريعة .

٢-نقص بعض الأغذية .

٣-نقص أوميجا ٣ .

٤-نقص ڤيتامين د.

٥-حياة الخمول وعدم ممارسة الرياضة حتى المشي.

٦-اضطرابات النوم .

٧-الضغوط العصبية.

وأشار شعبان إلى ضرورة عمل تحليل للغدة الدرقية وصورة الدم الكاملة

لاستبعاد خمول الغدة الدرقية والأنيميا، موضحا أن الحزن يقلل المناعة واللياقة ويسبب الإرهاق.