تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 633 شاحنة و80 سيارة.

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 331 شاحنة و68 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 302 شاحنة و12 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهم الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وامل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية ، بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و255 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة الي جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1250 راكب بموانيها .

