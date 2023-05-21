ضبط 683 طن قمح محلى مهرب للاستخدام فى غير الأغراض المخصصة له

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريه تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الاقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الاغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية او كأعلاف حيوانية .

وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط ٦٠١ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الاغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطه تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من أرتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط ٣٠ طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة كفر الشيخ أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط ١٠ أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة الغربية أكد محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط ٤٢ طن قمح محلى مهرب وأكد أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وصرح احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو ك اعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.