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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبت المقبل.. 16 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنيا

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس حمدى مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي الامتحانات 16 ألفا و716 طالبا وطالبة بالدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. 

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري، وتنتهى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9 يونيو المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 16 يونيو المقبل.

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في سياق متصل، بدأت أمس، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأعلن حمدى مصطفى محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، ويؤدي 94 ألفا و363 طالبا وطالبة بمحافظة المنيا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 413 لجنة بـ3 قطاعات، موزعين على 9 إدارات تعليمية.

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