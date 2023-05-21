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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ توافق علي تطوير مرسى خزان أسوان

النائب أحمد القناوي
النائب أحمد القناوي

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق والمنشآت السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، وبحضور المهندس مصطفي جاد مدير عام صيانة السد العالي، والمستشار أحمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية ومحمد حجاج مدير عام تراخيص الفنادق السياحية، بوزارة السياحة.


وقال القناوى فى مقترحه، أن مدينة أسوان تعد من المدن السياحية الرئيسة في مصر، وتتميز بطبيعتها الخاصة، حيث يمتلئ مجرى النيل بالمحافظة بالجزر الصخرية الممتدة والمتنوعة وتمتلئ هذه الجزر بالمقاصد السياحية الأثرية كمعبد فيلة والفانتين والبيئية كجزيرة ،النباتات كما تمتلئ هذه الجزر بالفنادق والنزل وغيرها، لذا تبرز أهمية المراسي النيلية الموجودة بالمحافظة، حيث أنها وسيلة النقل الوحيدة للوصول لهذه المقاصد يوميا.


واستعرض القناوى أهمية مقترحه، موضحا أن مرسى خزان أسوان يتكون من عدة مراسي صغيرة وعشوائية جنوب شرق خزان أسوان مباشرة، ويشق لها المرتادون من مئات السياح والعاملين بالمنشآت السياحية والأهالي يومياً، حيث يستخدم المرسى للوصول الجزر هيصة وعواض وتنجار والبيجه، وهذا الموقع هو طريقهم الوحيد للوصول للمزارات السياحية والفنادق التي يسكنوها، كما يقع المرسي في محيط معبد فيله ومأذنة بلال التاريخية وأثار القرى النوبية القديمة، كما أن مدرجات المرسي غير ممهدة، وتتسم طرق ركوب المراكب وتنظيم مرورها بعشوائية وبدائية لا تتناسب مع أهمية هذا المرفق الهام.

 

واقترح القناوى، تطوير إجمالى المرسى من خزان أسوان حتى مرسى فيلة لما يليق بالجمهورية الجديدة وما يتم في أسوان من تطوير.

ومن جانبهم أيد نواب اللجنة، المقترح مؤكدين أهميته.

اقتراح برغبة التنمية المحلية التاريخية الاحزاب أحمد القناوي أبو السعود

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