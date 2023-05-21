قال ممثل مجموعة "جوكر دي بي آر" للقرصنة، نقلاً عن عملائه في الجيش الأوكراني، إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم صاروخي على المقر الأوكراني في أوائل مايو وقد يغادر منصبه.

وتوقف زالوجني منذ بعض الوقت عن الظهور علنا ​​بعد سلسلة من الضربات التي شنتها القوات المسلحة الروسية على عدد من المنشآت العسكرية في أوكرانيا.

وأكد ممثل مجموعة "جوكر دي بي آر" للقرصنة، المعلومات التي تفيد بأن زالوجني قد خضع لعدة عمليات معقدة.

وزعمت مصادر المجموعة، أن الحالة الصحية لن تسمح لـ زالوجني بالاستمرار في منصبه.

وقال ممثل عن مجموعة الهاكرز: "يتم حجب المعلومات حول حالته الصحية في أوكرانيا بتوجيه من القيمين الغربيين حتى لا تقوض الروح المعنوية التي أصابها بالفعل فقدان باخموت. لدي معلومات جادة حول هذا الأمر".

وتنشر مجموعة "جوكر دي بي آر" بانتظام معلومات داخلية ووثائق سرية للقيادة السياسية والعسكرية لأوكرانيا تم الحصول عليها من خلال اختراق البيانات والوكلاء.

وأكدت وسائل إعلام غربية وأوكرانية مرارًا دقة المعلومات التي قدمتها المجموعة.