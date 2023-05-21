ريال مدريد يتأخر بهدف أمام فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر ريال مدريد بهدف نظيف أمام فالنسيا، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب دييجو لوبيز.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: تشواميني - كامافينجا - داني سيبايوس

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فريق فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.