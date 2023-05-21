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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: هناك علاقة طردية مفهومة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية

عصام هلال عفيفي
عصام هلال عفيفي

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إنه لابد من تطوير الأحداث حتى يكون هناك حياة سياسية حقيقية، مشيراً إلى أن هناك علاقة طردية مفهومة بين الديمقراطية والأحزاب السياسية.

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وأضاف "عفيفي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنه كلما قويت الأحزاب السياسية قويت الديمقراطية والعكس صحيح، موضحاً أنه تم التوافق علي ضرورة إجراء المجالس الشعبية المحلية.

وتابع النائب عصام هلال عفيفي، أن عدم التنافس بين الأحزاب يؤدي إلي الخمول، ولابد من وجود منافسة بين الأحزاب حتي يكون هناك تطوير في العمل السياسي.

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