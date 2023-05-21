عين شمس تعلن مد فترة التقدم للمشروعات البحثية للخطة الإستراتيجية للعام المالي الجديد

أعلن قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة عين شمس، مد فترة التقدم للمشروعات البحثية الممولة للخطة الاستراتيجية للعام المالي الجديد 2023 – 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

رفع المشروعات البحثية عبر موقع الجامعة الرسمي

وأكدت جامعة عين شمس،أن التقديم سوف يستمر حتى يوم 25 مايو الجاري، مشيرة إلى أن التقديم من خلال رفع المشروعات البحثية على نموذج التقديم عبر موقع الجامعة من هــــنـــا.

وفي وقت سابق، كرّم مجلس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على فترة توليه منصبه بعد بلوغه سن المعاش، وعلي المجهود الذي قام بها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة من تطوير لقطاعات جامعة عين شمس.

تحقيق رؤية استراتيجية ساعدت على أحداث نقلة في قطاعات الجامعة

وسلم الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، درع الجامعة للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مؤكدًا أن محمود المتيني قاد فريق أحلام جامعة عين شمس لوضع وتحقيق رؤية استراتيجية ساعدت على أحداث نقلة في قطاعات الجامعة.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أعلن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة عين شمس، ذلك لبلوغ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس سن المعاش.