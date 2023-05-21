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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدد الأمريكيين.. بايدن يبعث برسالة تحذير جديدة لـ الحزب الجمهوري| ماذا يحدث؟

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن على الجمهوريين إدراك أنه لن يتم إنجاز صفقة بين الحزبين وفقا لشروطهم تحمي شركات النفط الكبرى وتهدد الرعاية الصحية للأمريكيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن المقترح الذي تم تقديمه للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن سقف الديون وكيفية سدادها مبني على أسس منطقية وليس مطالب متطرفة كما ادعى بايدن.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي: "نرفض تحميل إدارة بايدن لـ الجمهوريين مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين العام".

وأشار مكارثي إلى أن المفاوضين سيجتمعون مجددا اليوم بشأن مناقشات رفع سقف الدين، لافتا إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي غدا لبحث الأزمة بشأن رفع سقف الدين.

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وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال اليوم الأحد، علي هامش قمة مجموعة السبع، إن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل ولن تفعل ذلك أبدا.

وقال بايدن، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، "أمريكا لم تتخلف عن السداد قط ولم تتعثر في التزامات الديون ولن تفعل ذلك أبدا".

وأشار إلى أن أربعة من قادة الكونجرس الأمريكي يتفقون معه في عدم إعلان التخلف عن السداد.

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