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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا ألمانيًا لمناقشة التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمكتبه اليوم وفدًا ألمانيًا من جامعة أوسنابروك وأكاديمية تأهيل الأئمة (إسلام كوبج) بألمانيا برئاسة الدكتور بولنت أوتشر، أستاذ التربية الإسلامية بجامعة أوسنابروك ورئيس المعهد؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والتدريبية المختلفة.


واستعرض الأمين العام خلال اللقاء الجهود العلمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجانه وإداراته المتنوعة سواء داخل مصر أم خارجها؛ حيث عرض الأمين العام صورة إجمالية للوفد عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية أحد قطاعات الأزهر الشريف سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أم التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية والجهود الدعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية.
 

كما عرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أسهم بدور فعّال في إثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.
 

كما قدم الوفد صورة إجمالية عن وضع المسلمين في ألمانيا والجهود المبذولة  في نبذ العنف والتطرف وإرساء ثقافة التعايش السلمي، معربين عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.
 

وفي نهاية اللقاء أهدى الأمين العام للوفد مجموعة من نسخ مجلة الأزهر الشريف، والتي تناقش مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة بالإضافة إلى بعض الإصدارات العلمية للمجمع.

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