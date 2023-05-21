أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا ألمانيًا لمناقشة التعاون المشترك

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمكتبه اليوم وفدًا ألمانيًا من جامعة أوسنابروك وأكاديمية تأهيل الأئمة (إسلام كوبج) بألمانيا برئاسة الدكتور بولنت أوتشر، أستاذ التربية الإسلامية بجامعة أوسنابروك ورئيس المعهد؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والتدريبية المختلفة.
واستعرض الأمين العام خلال اللقاء الجهود العلمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجانه وإداراته المتنوعة سواء داخل مصر أم خارجها؛ حيث عرض الأمين العام صورة إجمالية للوفد عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية أحد قطاعات الأزهر الشريف سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أم التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية والجهود الدعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية.
كما عرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أسهم بدور فعّال في إثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.
كما قدم الوفد صورة إجمالية عن وضع المسلمين في ألمانيا والجهود المبذولة في نبذ العنف والتطرف وإرساء ثقافة التعايش السلمي، معربين عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.
وفي نهاية اللقاء أهدى الأمين العام للوفد مجموعة من نسخ مجلة الأزهر الشريف، والتي تناقش مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة بالإضافة إلى بعض الإصدارات العلمية للمجمع.