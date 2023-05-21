عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخسر بطولة أفريقيا للكرة الطائرة..ويفقد فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية

طائرة الزمالك رجال
طائرة الزمالك رجال

خسر الزمالك بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت بتونس، عقب الهزيمة أمام مولودية بو سالم التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة قليبية بتونس إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تفوق الزمالك في أول شوطين، ثم عاد الفريق التونسي وقلب النتيجة وفاز بالمباراة وتوج باللقب.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك (25) : بطل تونس (20)
الشوط الثاني: الزمالك ( 25) : بطل تونس (22)
الشوط الثالث: الزمالك (24) : بطل تونس (26)
الشوط الرابع: الزمالك (23) : بطل تونس (25)
الشوط الخامس: الزمالك (12) : بطل تونس (15)


بتلك النتيجة، فقد الزمالك فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام، بعد أن سمح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بمشاركة بطل أفريقيا في البطولة التي ستقام بالهند.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

السياحة تنفي خروج قطع أثرية من متاحف مصرية إلى إسرائيل.. فيديو

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني قريبا.. والدفاع عن تايوان أمر حتمي

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ