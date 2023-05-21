الزمالك يخسر بطولة أفريقيا للكرة الطائرة..ويفقد فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية

خسر الزمالك بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت بتونس، عقب الهزيمة أمام مولودية بو سالم التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة قليبية بتونس إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تفوق الزمالك في أول شوطين، ثم عاد الفريق التونسي وقلب النتيجة وفاز بالمباراة وتوج باللقب.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك (25) : بطل تونس (20)

الشوط الثاني: الزمالك ( 25) : بطل تونس (22)

الشوط الثالث: الزمالك (24) : بطل تونس (26)

الشوط الرابع: الزمالك (23) : بطل تونس (25)

الشوط الخامس: الزمالك (12) : بطل تونس (15)



بتلك النتيجة، فقد الزمالك فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام، بعد أن سمح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بمشاركة بطل أفريقيا في البطولة التي ستقام بالهند.