خبيرة: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث به ما يسمى بـ الهلوسة

كشفت سمحاء البلتاجي، عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة نيو جيزة، معلومات جديدة عن الذكاء الاصطناعي والخيال العلمي.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:"الذكاء الاصطناعي لم يعد خيال علمي، بل أصبح واقعا، وموجودا.



وأشارت إلى أنه لابُد أن تكون ثقافة الذكاء الاصطناعي داخل المجتمع، والشخص الناجح هو من يستطع استغلال الذكاء الاصطناعي لصالحه، منوها بأن نسبة الخطأ في الذكاء الاصطناعي موجودة.

وأشارت إلى، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث به ما يسمى بـ "الهلوسة"، وهى عبارة عن الأخطاء التي يقع فيها، ليعقب الإعلامي عمرو أديب ساخرا: "الذكاء الاصطناعي بيهلوس.. أومال إحنا بنعمل ايه بنهيس.

https://fb.watch/kGn2rrMAvZ/?mibextid=RUbZ1f