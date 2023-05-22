عصام السقا يشارك في سخرية خالد سرحان من محمد رمضان.. شاهد

شارك الفنان عصام السقا، صورة مُركبة له، للسخرية من الفنان محمد رمضان على طريقة الفنان خالد سرحان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر عصام السقا صورة خالد سرحان وهو يجلس داخل سيارة للأجرة، وبجانبه محمد رمضان، ليضع نفسه في الصورة ويجلس في نهاية السيارة.

وعلق عصام السقا علي الصورة، كاتبًا: “مينفعش الميكروباص من غير نعيم”.

وأثار النجم محمد رمضان، الجدل مجدداً، بعد نشر عدة صور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجلس بجوار كومة من الدولارات في طائرته الخاصة، الأمر الذي اثار استياء الجمهور وعدد من المشاهير.

تعليق خالد سرحان



ونشر خالد سرحان، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له وهو يجلس داخل سيارة أجرة متهالكة، وبجواره 24 جنيها ملقاة علي الكرسي بجواره، للرد بالسخرية على الفنان محمد رمضان، بعد نشر صورة له داخل طائرة خاصةً وبجواره آلاف الدولارات على الكرسي المجاور له في الطائرة.

رد الفنان محمد رمضان على سخرية الفنان خالد سرحان بسبب صورته على الطائرة، وبجواره دولارات.

ونشر محمد رمضان صوره لخالد سرحان وهو في الميكروباص، وخلفه محمد رمضان، واكتفى بوضع إيموشن.