رئيس حماية المستهلك الأسبق: التكافل الاجتماعي ومواجهة التحديات ليست مسئولية الدولة فقط|فيديو

أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، أن التكافل الاجتماعي والدور الوطني في مواجهة التحديات، ليس مسئولية الدولة بأجهزتها التنفيذية فقط، ولكن مسئولية التاجر و المواطن أيضاً.

رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق:يجب على التاجر مراعاة الأمانة في عدم تقديم سلع مغشوشة

وأضاف "عبد المعطي" اثناء أستضافته على فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أنه يجب على التاجر مراعاة الأمانة في عدم تقديم سلع مغشوشة، أو ضارة بالصحة، مؤكداً أن جميع المنتجات تتم وفقاً لشروط و مواصفات محددة.



وتابع:"يجب على المواطن أن يشتري السلع من مصدر موثوق و معلوم"