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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس حماية المستهلك الأسبق: التكافل الاجتماعي ومواجهة التحديات ليست مسئولية الدولة فقط|فيديو

اللواء راضي عبد
اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق

أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس  جهاز حماية المستهلك  الأسبق، أن التكافل الاجتماعي والدور الوطني في مواجهة التحديات، ليس مسئولية الدولة بأجهزتها التنفيذية فقط، ولكن مسئولية التاجر و المواطن أيضاً.

 رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق:يجب على التاجر مراعاة الأمانة في عدم تقديم سلع مغشوشة

 

وأضاف "عبد المعطي" اثناء أستضافته على فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أنه يجب على التاجر مراعاة الأمانة في عدم تقديم سلع مغشوشة، أو ضارة بالصحة، مؤكداً أن  جميع المنتجات تتم وفقاً لشروط و مواصفات محددة.


وتابع:"يجب على المواطن أن يشتري السلع من مصدر موثوق و معلوم"

 

 

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