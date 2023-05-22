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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17.1 % زيادة في كمية لحوم الطيور والدواجن عام 2021

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين المـوافق 22 / 5 / 2023 النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغـــت أعــداد رؤوس الماشـية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام – ماعــــــز- جمال) 5‚7 مليـــون رأس عـــام 2021 مقابـــل 7.0 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪.

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بلــــغ إجمالي أعــــداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عـــــــام 2020 بنســــبة زيادة قدرهــــــــــا 8.5٪.
  

بلغت كميـة اللحوم النـاتجة من المذبوحـات 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طـــن عــام 2020 بنســــــــبة زيادة قدرهـــــا 8.0٪.
                                                                      
بلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.2 مليون طـن عام 2021 مقابـل 5.6 مليون طـن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5٪.

بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.5 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2021 مقابــل 2.2 مليون طــــن عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1‚17٪.

بلغ المحصول السنوي من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2021 مقابل 15.1مليار بيضـة عام ۲۰20 بنسبة زيادة قدرها 8.7٪.

بلغت كمية إنتاج العســل 4165 طــن عــام 2021 مقابل 4567 طــن عــــام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.8٪.
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الثروة الحيوانية المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رؤوس الماشية لحوم الطيور

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