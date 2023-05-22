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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التخطيط القومي" يختتم برنامجا تدريبيا حول نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلفة

صدى البلد

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً بعنوان " نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلفة" لـ20 متدرباً من العاملين بالمجلس القومي للسكان، والذي أقيم خلال الفترة من14 إلى 18 مايو2023، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى المعهد.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها معهد التخطيط القومي فى تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات، كما يهدف البرنامج إلى رفع وعي المشاركين بأهمية نظم المعلومات الجغرافية في المجالات المختلفة، وتطوير مهاراتهم الذهنية والمهنية في استخدام الأدوات المختلفة لنظم المعلومات الجغرافية في إدخال وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار في المجالات المختلفة.

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وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاور، حيث تضمن المحور الأول التعرف على مفهوم نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في مجالات التنمية المختلفة، بينما تناول المحور الثاني الإدخال والتعديل في قواعد البيانات الجغرافية، يأتى هذا فيما ركز المحور الثالث على التحليل المكاني باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية.
وتابع د. صلاح الدين أن المحور الرابع تضمن الإخراج والعرض واتخاذ القرار للمشروعات المختلفة، فيما سلط المحور الخامس الضوء على نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة. 
ولفت نائب رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن هذا البرنامج التدريبى يساعد على إتخاذ أفضل قرار في أسرع وقت، كما يساعد فى نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفيدين.
 

التخطيط القومي الخطط الإستراتيجية العاملين بالجهاز الإداري للدولة المجلس القومي للسكان المعلومات الجغرافية تطوير القدرات البشرية

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