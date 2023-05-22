عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 90 ألف طن قمح في المنوفية

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود والمتابعة الميدانية لإجراءات توريد محصول القمح بمختلف صوامع وشون المحافظة لتعزيز نسب التوريد للوصول إلى الكميات المستهدفة كونه محصول استراتيجي و أمن قومى للمواطنين.

 جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماعاً موسعاً لمناقشة أخر مستجدات منظومة توريد الأقماح والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لإحكام السيطرة على عمليات التوريد ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، عقيد محمد عدلى مدير إدارة المرور  ، ووكيل وزارة الزراعة ، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ، مدير صوامع المنوفية ، رئيس قطاع المطاحن ، رئيس البنك الزراعى بالمحافظة .

محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين لفحص شكواهم

محافظ المنوفية : ضبط 1600 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها سوق سوداء


و شدد محافظ المنوفية على مسئولى الزراعة والتموين بتكثيف التنسيق التام مع إدارة المرور ومباحث التموين لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد والصوامع المخصصة لذلك ، مع التحفظ على كافة المضبوطات والسيارات المحملة بالأقماح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 كما وجه وكيل وزارة الزراعة وبالتعاون الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة كافة دفاتر الجمعيات الزراعية الخاصة بالحيازات الزراعية لمحصول القمح للوقوف على مدى مطابقتها للمساحات المنزرعة و كميات القمح التى يتم توريدها لضمان إحكام الرقابة على المنظومة .


وخلال الإجتماع ، كلف المحافظ بإعداد لقاء عاجل يوم الأربعاء القادم بكبار التجار الموردين لبحث أوجه المعوقات التي تواجههم وسبل تذليلها لتعظيم الكميات الموردة ، مؤكداً على إستمرار المرور الميداني للجان المشكلة لمتابعة انتظام سير العمل ومراقبة عمليات التوريد بنطاق المحافظة ، فضلا عن التأكد من تقديم التيسيرات اللازمة وصرف كافة مستحقات المزارعين والموردين أولا بأول حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بلغ (89 ألف و 726) طن بمختلف الشون والصوامع ، موجهاً باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لحث المزارعين لتوريد الكميات المطلوبة ، مؤكداً على أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية الشون والصوامع توريد الأقماح توريد محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

فيفا يعلن تضامنه مع فينيسيوس بعد أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد

فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي يتسبب في أزمة لـ"بي بي سي".. تفاصيل

رئيس النقل العام للنواب: 24% حافز للسائق والمحصل يوميا من التذاكر

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ