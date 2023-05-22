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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطأ أم عن قصد؟.. قصة حذف أغنية أنا دمي فلسطيني لـ محمد عساف

محمد عساف
محمد عساف

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “ أنا دمي فلسطيني ” للفنان محمد عساف ، وهو ما اثار جدلاً واسعاً بين محبيه . 

وصرح محمد عساف لإحدى الصحف العربية قائلاً: هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.

وأضاف محمد عساف : حتى لو حذفوا هذه  الأغنية ستظلّ في ذاكرة ووجدان كلّ فلسطيني وكلّ شريف يدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الحصول على حرّيته واستقلاله .

فيما دفع هذا الهجوم بعض القائمين على أحدي المنصات الى الرد على الامر قائلين  المحتوى فُقد من قائمة أغاني الفنان محمد عساف بسبب خطأ ما.

وتابعوا  "لقد كنا وما زلنا ندعم أعمال وفن الفنان محبوب العرب محمد عساف، ونتطلع إلى أن نستعيد محتواه المفقود على منصتنا قريبًا، لنستمتع ببعض من أفضل أعماله معًا على قائمة This is Mohammad Assaf"

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كليب انا أستاهل :

وكان قد كسر كليب أنا استاهل للفنان محمد عساف نجم أرب ايدول حاجز المليونين مشاهدة علي اليوتيوب وعبر الجمهور .

أغنية أنا أستاهل تعاون فيها مجدّداً مع الملحن الكبير علي صابر، وذلك بعد تحضير استمر لعدة أشهر.

وكان قد علق الفنان محمد عساف علي عملية قصف الاحتلال الاسرائيلى لقطاع غزة، واستهداف وترويع المدنيين العزل بحق الشعب الفلسطيني.

وكتب محمد عساف  عبر حسابه علي فيسبوك "غزة قاهرة كل محتل الصابرة هل التئمت جراحك السابقة ،كي تعيشي كرة جديدة وعدوان جديدة وألم جديد اللهم الأمن والأمان لغزة وأهلها يا عناية الله المشددة التفي حول غزة".

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