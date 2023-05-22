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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من ملك البحرين إلى خادم الحرمين الشريفين

السعودية والبحرين
السعودية والبحرين

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، رسالة خطية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تناولت سبل تعزيز وعدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الرسالة خلال استقباله سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، في مقر الوزراء بـ الرياض.

وخلال الاستقبال، تم بحث العلاقات الثنائية بين السعودية والبحرين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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