نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بـ 100 مليون جنيه

ترأس عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين جلسة فتح مظاريف مناقصة ربط وديعة لنقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه.



شارك في المناقصة ثلاثة بنوك هم؛ البنك العقاري المصري، وبنك قطر الوطني، وبنك القاهرة، مقدمين عروضهم.

وبعد فتح مظاريف العروض ودراستها، وافق نقيب المحامين على العرض المقدم من البنك العقاري المصري بعد زيادته للعائد الشهري لمدة سنة على الوديعة إلى 16,35% وزيادة عائد الحساب الجاري إلى 15,10% كأعلى عائد للأشخاص الاعتبارية في سابقة تحدث لأول مرة في نقابة المحامين.

وكانت نقابة المحامين قد ربطت في وقت سابق وديعة بمبلغ 430 مليون جنيه، من فائض موارد النقابة العامة، ناتجة عن خطة ترشيد النفقات وتعظيم الموارد التي ينتهجها الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين منذ توليه المهمة، وتطبيقًا للسياسات المالية الصحيحة في المحافظة على أموال نقابة المحامين.

يأتي ذلك مع قيام صندوق النقابة العامة للمحامين بسداد كافة الالتزامات المختلفة وعلى رأسها؛ المعاشات، والعلاج،والمرتبات، ومخصصات النقابات الفرعية.

وقد حضر الجلسة كلاً من الأساتذة عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، ويحيى التوني، وكيل النقابة، وأبو بكر الضوة، وأسامة سلمان، الأمناء العامين المساعدين، ومحمد فزاع، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد كمال المدير المالي، وممثلو البنوك.