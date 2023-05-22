الرئيس السيسي يوجه بإعادة طفل لمدرسته بعدما تركها من أجل رعاية أهله

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى، بإعادة الطفل محمد إلى المدرسة بعدما غادرها بسبب انفصال والديه، كما وجه الرئيس بالتكفل بحالة الطفل وتوفير كافة احتياجاته.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لطفل يدعى محمد يبلغ من العمر 13 عاما، يريد العودة للمدرسة مرة أخرى، بعد انفصال والديه وذهابه للعمل، من أجل مساعدة أهله.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الطفل محمد ترك مدرسته من أجل مساعدة أسرته وتوفير الدخل اللازم لهم، موضحة أن الطفل محمد شال المسئولية ويساعد جده رغم صغر سنه.

وقال الطفل محمد، إنه والدته انفصلت عن والده بسبب تعاطيه للمخدرات، وحاليا مقيم مع جده لوالدته، موضحًا أنه يعمل من أجل تجهيز أخته التي تستعد للزواج خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضحت جدة محمد، أنها تحتاج إلى شقة صغيرة لابنتها بعدما طلقها زوجها بعد زواج دام أكثر من 19 عاما، وانجبت منه 5 أطفال، ولكن بعد ادمان زوجها فضلت الانفصال.

وأكدت في تصريحات لكاميرا برنامج صالة التحرير، أن زوج ابنتها قام بتعذيب أبنائه بسبب مطالبهم بتوفير الأكل لهم، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، مثل أقارنهم من الأطفال.