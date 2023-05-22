جمال شعبان يروي موقفا مؤثرا لـ محمد رمضان

روي الفنان جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، موقفا مؤثرا عن الفنان محمد رمضان، قائلا “قابلت محمد رمضان بعد أزمة نشره صورة الدولارات”.

وقال جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"، "الفنان محمد رمضان روى لي موقفا مؤثرا بمكتبه بالدقي حيث قال لي أنه واخد الشقة اللي تحت أمي عشان أكون تحت رجليها لأن الجنة تحت اقدام الأمهات".

وأضاف "تحدثت معه عن الحالات الإنسانية المستحقة للتبرع ورمضان رحب بالأمر، مستذكرا "تواصلنا مع حالة كانت بالصعيد، وتحتاج لجهاز تنظيم ضربات القلب".

وتابع “كلمت رمضان حول عمل جمعية خيرية ورحب بالفكرة”، مختتما "أن الفنان صارحه بأن رسالته من نشره الصورة كانت للخارج، ولم يقصد استفزاز جمهوري أنا من البسطاء ومعهم".