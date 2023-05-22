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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنكمل المشوار..رسالة دعم من لاعبي الاتحاد السكندري لمحمد مصيلحي قبل مواجهة المصري

صدى البلد

ناشد لاعبو الاتحاد السكندري محمد مصيلحي رئيس النادي في التراجع عن الاستقالة  والاستمرار في قيادة النادي.

ورفع اللاعبون صورة لرئيس النادي وتحمل كلمة :هنكمل المشوار وبنحبك ياريس'.

جاء ذلك قبل انطلاق المباراة المرتقبة والتي تجمع بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز والتي تجمع بينهما الآن.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-


 

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي، 

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي.


 

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-


 

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة

الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي

الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.

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