ترك الدراسة لمساعدة أهله بعد طلاق أمه.. والرئيس السيسي يوجه بإعادته لمدرسته

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى تقريرا عن حالة الطفل محمد، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويريد العودة مرة أخرى للمدرسة، عقب تركها لها بسبب انفصال والديه.

وقالت عزة مصطفي، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد طفل بـ100 راجل، ترك المدرسة من أجل مساعدة أسرته وشقيقته التي ستتزوج خلال الفترة المقبلة، لرغبته في توفير المستلزمات اللازمة للزواج.

وأضافت أن “محمد شال المسئولية، وعمل من أجل مساعدة جده وأسرته والأنفاق عليهم من أجل توفير المصروفات والاحتياجات اللازمة لهم”.

من جانبه، كشف الطفل محمد لـ كاميرا برنامج «صالة التحرير»، سبب تركه للمدرسة، موضحًا أن والدته انفصلت عن والده بسبب تعاطيه للمخدرات، وفضل ترك المدرسة والعمل من أجل مساعدة أسرته، كما أنه يتمنى العودة واستكمال دراسته.

وقالت جدة طفل محمد، إنها تحتاج إلى شقة صغيرة لابنتها بعدما طلقها زوجها بعد زواج دام أكثر من 19 عاما، وانجبت منه 5 أطفال، ولكن بعد ادمان زوجها فضلت الانفصال، كما أن زوج ابنتها قام بتعذيب أبنائه بسبب مطالبهم بتوفير الأكل لهم، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم، مثل أقارنهم من الأطفال.

وعقب نهاية عرض التقرير لطفل محمد، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى، بإعادة الطفل محمد إلى المدرسة بعدما غادرها بسبب انفصال والديه، كما وجه الرئيس بالتكفل بحالة الطفل وتوفير جميع احتياجاته.