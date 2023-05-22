هتغني مهرجانات ولا إيه.. رد أسرة أم كلثوم على عمرو مصطفى

علقت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم، على تلحين المطرب عمرو مصطفى أغنية لكوكب الشرق باستخدام الذكاء الاصطناعي .

وقالت جيهان الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" سنتخذ إجراءات قانونية ضد الملحن عمرو مصطفى ".

وأضافت جيهان الدسوقي:" أنا لست ضد الذكاء الاصطناعي لكن لا يصح أن يتم استخدام أغاني ام كلثوم في الذكاء الاصطناعي ".

وتابعت جيهان الدسوقي:" من الضروري أخذ إذن من أسرة ام كلثوم قبل القيام بتلحين أي أغنية لأم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي ".

واكملت جيهان الدسوقي:" لو تركنا الأمر كده ممكن نلاقي أم كلثوم بتغني مهرجانات ، ولازم الورثة يوافقون على استخدام أغاني ام كلثوم في أي عمل فني جديد".