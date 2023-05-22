بسام راضي: إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر زراعيا وصناعيا

قال السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما، إن ملف الأمن الغذائي مطروح على الساحة الدولية بشكل ضاغط عقب أحداث كورونا.

وأضاف “راضي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “ملف الأمن الغذائي هام للغاية، ومن ضمن الموضوعات المطروحة بين مصر وإيطاليا خاصة”، منوها بأن إيطاليا ترى مستقبلا كبيرا للمحاصيل الزراعية بعد استصلاح الأراضي في توشكى والعوينات.

وأشار سفير مصر لدى روما، إلى أن إيطاليا تتابع المشاريع الزراعية بمصر، وترغب بالتعاون زراعيا وصناعيا، وهذا سبب زيارة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إلى روما.