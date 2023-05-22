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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأبنية التعليمية: طرح مشروعات جديدة بـ 24 مليار جنيه

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية عن العام المالي 2023/2024.

وقال اللواء يسري الديب، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنه تم زيادة الباب السادس الاستثمارات بمشروع موازنة الهيئة 2023/2024، بنحو 922،9 مليون جنيه بنسبة 12.1%، ليصبح 8.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الهيئة تحتاج إلى تعزيزات في هذا الباب لاستكمال المشروعات الجارية نظرا لوجود تحديات مثل ارتفاع الأسعار أثرت على تأخر التنفيذ، مطالباً بزيادته إلى 10 مليار جنيه.


وتابع: "لم يكن لدينا صيانة في الهيئة لحد سنتين، وكان عندى 3 آلاف مدرسة ومع الارتفاع في الأسعار لم ننجز أكثر من 1200 مدرسة، وهناك توجيهات رئاسية بأن الهيئة تمر على كافة المدارس للوقوف على أحوال المباني وسلامتها الإنشائية، وحتى الآن مرينا على 14 ألف مدرسة، ونعلم أن هناك عجز نحو 250 إلى 260 ألف فصل، ولازم أشتغل على 3 آلاف مدرسة سنويا عشان أنجز".


واستطرد: "باب الاستثمارات مخصص له 8.6 مليار ولاستكمال الفصول مقدر 4.1 مليار، والتجهيزات، بالتجهيزات نحتاج 10 مليار جنيه، وسنطرح مشروعات ب24 مليار جنيه".

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