أمانة الحوار الوطني: الدستور أجاز نظام الانتخاب الفردي أو القائمة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدستور الصادر 2014، أجاز للمشرع أن يأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة.

وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه عند اختيار النظام الانتخابي بالقائمة أو الفردي يجب أن يكون مبنيا على مجموعة من المعايير المتعقلة بالعدالة، متابعا “قانون مجلس النواب هو الذي يحدد نظام الانتخابات بـ50% قائمة و50 % فردي”.

وأضاف أن مجلس النواب يحدد نظام الانتخاب، كما أن المحكمة الدستورية أكدت في حكم سابق أن نظام القوائم المعلقة المطلقة صحيح.

وأوضح أن نظام القوائم المغلقة المطلقة تضمن مشاركة 7 فئات التي أشار لها الدستور وهم «العمال والفلاحين، الشباب، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأقباط، المصريين بالخارج».