تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

تختلف أسعار اللحوم الحمراء من مكان لآخر وتتراوح في المتوسط ما بين 280 إلى 350 جنيها للكيلو، مع توقعات زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب اقتراب عيد الأضحى.

أسعار اللحوم التشادية

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري، بين 140 و160 جنيها للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيها .





ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 350 جنيهًا، بفرق سعر يصل إلى 130 جنيها.

وسجل سعر اللحم الضأن 235 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 220 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 200 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 140 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 لـ 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 280 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 220 و230 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و260 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، الإفراج عن 5 ملايين طن من الأعلاف منذ شهر أكتوبر 2022 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذه كمية كبيرة وساهمت في حدوث انخفاض في سعر الأعلاف بشكل كبير.

وقال «القرش» خلال تصريحات تليفزيونية ، إن هناك لجان شكلتها وزارة الزراعة لمتابعة توفير الأعلاف لمربي الدواجن.

وعن الاستعداد لعيد الأضحى، أعلن متحدث الوزارة الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية، منهم 45 ألف لغرض الذبيح الفوري، و20 ألف رأس أغنام.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، والتنويع ما بين محلي ومستورد، لضبط الأسعار في السوق، وتوفير أكثر من نوع أمام المواطن، مؤكدا أنه سيتم توفير كل احتياجات المواطن من الأضاحي واللحوم قبل عيد الأضحى.