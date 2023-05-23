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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تيام قمر يكشف سر تسمية فيلمه بالصف الأخير

صدى البلد

كشف الفنان تيام قمر عن سر تسمية أحدث أفلام الذي يعرض حاليا في السينمات بـ الصف الأخير، مشيرا إلى أن المعنى المقصود له أكثر من زاوية.

وتابع:" المعنى الحرفي للأسم يشير إلى ناقد مسرحي يخبرني خلال أحداث الفيلم ألا أجلس في الصف الأول وأن الصف الأخير سيكون أنسب لرؤية الصورة كاملة، ولكن كل شخص سيشاهد العمل ستصل له رسالة مختلفة وهذا المطلوب.

وعلى جانب آخر أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بردود الفعل التي حصدها على فيلمه الصف الأخير الذي يعرض حاليا في السينمات.

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وقال "بيومي" في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لفكرة الفيلم منذ قراءة السيناريو، فالفكرة جديدة والدور مختلف ومميز، كما أن المخرج شريف محسن بذل مجهودا كبيرا في العمل، وكان حريص ان نصوره في أماكن حقيقية.

الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، أعلنت انطلاق عرض العمل في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، يوم 18 مايو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.
ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

السينمات المصرية الصف الأخير العرض السينمائي الكويت والعراق الفنان بيومي فؤاد المملكة العربية السعودية تيام مصطفى قمر تيام مصطفى

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