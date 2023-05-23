عمرو أديب: الناس محتاجة الفلوس أكتر من اللحمة في العيد.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن اللحوم بالأسواق مازالت مرتفعة بالأسواق وكذلك الأضاحى حيث وصل سعر العجل ما بين 70 لـ90 ألف جنيه ، مقترحا توزيع نقود على المحتاجين في عيد الأضحى، إلى جانب تخصيص جزء من أمواله للأضحية، معلقا:" ده رأيي و لا أستند لأي شيء فقهي" .

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر " ، أن هذا الاقتراح يقلل الضغط على اللحوم، بما ينعكس بالتبعية على الأسعار، قائلًا: "اعمل 10% أضحية، إدوا الناس فلوس في إيدها لأنهم طالعين من امتحانات ثانوية عامة وامتحانات شهادات ورمضان".

عبارة عن هدر

ونوه الإعلامى عمرو أديب أن جزءا كبيرًا من الأضحية عبارة عن هدر، قائلا "الناس محتاجة الفلوس أكتر من اللحمة في العيد، لتلبية احتياجاته في تلك الأوقات الصعبة".