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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو: روقا أفضل لاعب في مركزه ويقدم مستوى جيدا

صدى البلد

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه طالب لاعبيه باللعب المباشر على المرمى خلال مباراة الداخلية اليوم في الدوري.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلا:" سنحت لنا العديد من الفرص المحققة في الشوط الأول، وكانت هناك مشكلة في إنهاء الهجمة، كما أن فريق الداخلية يجيد التحول وسنحت لهم عدة فرص أيضا".

وتابع قائلا:" سنحت لنا فرصة لإنهاء المباراة ولكننا أهدرنا ركلة الجزاء والداخلية نجح في العودة، والزمالك يحتاج لتحسين إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وقال أوسوريو : منذ أن توليت مهمة تدريب الزمالك وأحمد سيد "زيزو"  لم يهدر ركلة جزاء ، وهو من أفضل مسددي ركلات الجزاء بالفريق ".

وفيما يخص محمد أشرف روقا لاعب الوسط قال المدير الفني :" أخبرت روقا بأنني أسانده وأرى أنه أفضل لاعب في مركزه ويقدم مستوى جيد".

وأضاف أوسوريو قائلا:" لدي طريقتين لحل مشكلة ارتداد اللاعبين في حالة الدفاع الأولى هي أن نمنع الكرات العالية، والثانية هي الفوز بالثنائيات".

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.

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