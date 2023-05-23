طريقة عمل البازين الليبي

البازين أكلة ليبية شهيرة، وبالأخص في المنطقتين الغربية والوسطى، يحبها الجميع، وطريقة تحضير البازين في خطوات بسيطة.

مقادير مرقة البازين:

كيلو لحم ضأن أو بتلو أو جمل.

بصلة مفرومة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة من حبوب الحلبة.

نصف ملعقة كركم (بزار أصفر) غير مخلوط بشيء.

ملعقة كبيرة فلفل أحمر.

ملح.

مقادير البازين :

كيلو دقيق شعير.

ملح.

قليل من الزيت، (ملعقتان ونصف الملعقة).

من 2 إلى 3 لترات ماء مغلي حسب الحاجة.

طريقة تحضير مرقة البازين :

نضع الطنجرة على النار ونضع بها الزيت، وعندما يسخن نضع البصل حتى يصفر قليلاً،

ثم نضيف له اللحم ونقلبه، ثم نضيف الطماطم،

ومن ثمَّ نضيف الفلفل الأحمر والكركم (البزار) ونسكب عليه الماء

الذي يكفي لإنضاج اللحم ونتركه يغلي ثم نغطيه ونقلل النار ونتركه ينضج،

وعندما ينضج نضع الملح ولا نضيف توابل أخرى، وعند النضج تتكون عندنا مرقة معتدلة القوام.

طريقة تحضير البازين:

نضع الماء على النار، وإلى أن يغلي قومي بإعداد دقيق الشعير،

ضعيه بصحن عميق نوعًا ما وغير متسع كثيرًا (صحن شوربة كبير مثلاً)،

اضغطي عليه بيدك حتى لا ينفرط ويحافظ على تماسكه.

الآن نسكب الدقيق بحرص في الماء المغلي،

وننتظر وبيدنا المغرف ونساوي الدقيق الموجود بجوانب الطنجرة إلى الداخل،

عدِّلي النار إلى متوسطة -حتى لا يحترق- أو هادئة نوعًا ما واتركيه ينضج على مهل (لا تغطيه)

وعلامة نضجه أن الحساء الذي نضج فيه البازين يصبح ثقيلاً نوعًا ما.

الآن أحضري طنجرة صغيرة اسكبي بها الحساء الزائد بحرص واتركي جزءًا منه لنعصد به البازين،

ثم قومي بتعصيده عن طريق الضغط بكلتا يديك،

لكنها تريد سبكًا جيدًا، ولو كان العجين يابسًا أضيفي بالمغرف قليلاً من الحساء ليجعله أكثر ليونة ثم نضعه بصحن ونعجنه جيدًا،

ولو وجدت كتلاً من حبيبات الدقيق الصغيرة أزيليها، يجب ألا يكون فيها شيء.

اعجني العجينة وكوريها لكرة أو اثنتين وأحضري صحنين للتقديم

تأخذين الكرة وتقلبينها في الصحن وتبسطين كفك على قاعدتها وتدورينها دون ضغط بخفة كبيرة لتأخذ شكل القبة،

ثم تأخذين واحدة وتضعينها بصحن وتحاولين إلصاق الجوانب السفلية بشدة في أسفل قعر صحن التقديم حتى يثبت ولا يتحرك،

ثم ندهن البازين بغرفة من المرقة التي أعددناها،

ونأخذ الوجه ندهن به البازين حتى لا يجف البازين.