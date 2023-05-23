عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البازين الليبي

البازين أكلة ليبية
البازين أكلة ليبية

البازين أكلة ليبية شهيرة، وبالأخص في المنطقتين الغربية والوسطى، يحبها الجميع، وطريقة تحضير البازين في خطوات بسيطة.
مقادير مرقة البازين:
كيلو لحم ضأن أو بتلو أو جمل.
بصلة مفرومة.
نصف كوب من زيت الزيتون.
3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
ملعقة من حبوب الحلبة.
نصف ملعقة كركم (بزار أصفر) غير مخلوط بشيء.
ملعقة كبيرة فلفل أحمر.
ملح.
مقادير البازين :
كيلو دقيق شعير.
ملح.
قليل من الزيت، (ملعقتان ونصف الملعقة).
من 2 إلى 3 لترات ماء مغلي حسب الحاجة.
طريقة تحضير مرقة البازين :
نضع الطنجرة على النار ونضع بها الزيت، وعندما يسخن نضع البصل حتى يصفر قليلاً،
ثم نضيف له اللحم ونقلبه، ثم نضيف الطماطم،
ومن ثمَّ نضيف الفلفل الأحمر والكركم (البزار) ونسكب عليه الماء
الذي يكفي لإنضاج اللحم ونتركه يغلي ثم نغطيه ونقلل النار ونتركه ينضج،
وعندما ينضج نضع الملح ولا نضيف توابل أخرى، وعند النضج تتكون عندنا مرقة معتدلة القوام.
طريقة تحضير البازين:
نضع الماء على النار، وإلى أن يغلي قومي بإعداد دقيق الشعير،
ضعيه بصحن عميق نوعًا ما وغير متسع كثيرًا (صحن شوربة كبير مثلاً)،
اضغطي عليه بيدك حتى لا ينفرط ويحافظ على تماسكه.
الآن نسكب الدقيق بحرص في الماء المغلي،
وننتظر وبيدنا المغرف ونساوي الدقيق الموجود بجوانب الطنجرة إلى الداخل،
عدِّلي النار إلى متوسطة -حتى لا يحترق- أو هادئة نوعًا ما واتركيه ينضج على مهل (لا تغطيه)
وعلامة نضجه أن الحساء الذي نضج فيه البازين يصبح ثقيلاً نوعًا ما.
الآن أحضري طنجرة صغيرة اسكبي بها الحساء الزائد بحرص واتركي جزءًا منه لنعصد به البازين،
ثم قومي بتعصيده عن طريق الضغط بكلتا يديك، 
لكنها تريد سبكًا جيدًا، ولو كان العجين يابسًا أضيفي بالمغرف قليلاً من الحساء ليجعله أكثر ليونة ثم نضعه بصحن ونعجنه جيدًا،
ولو وجدت كتلاً من حبيبات الدقيق الصغيرة أزيليها، يجب ألا يكون فيها شيء.
اعجني العجينة وكوريها لكرة أو اثنتين وأحضري صحنين للتقديم
تأخذين الكرة وتقلبينها في الصحن وتبسطين كفك على قاعدتها وتدورينها دون ضغط بخفة كبيرة لتأخذ شكل القبة،
ثم تأخذين واحدة وتضعينها بصحن وتحاولين إلصاق الجوانب السفلية بشدة في أسفل قعر صحن التقديم حتى يثبت ولا يتحرك،
ثم ندهن البازين بغرفة من المرقة التي أعددناها،
ونأخذ الوجه ندهن به البازين حتى لا يجف البازين.

الدقيق البصل الحس الطماطم الفلفل الاحمر الكرك الوسط إلى النضج المنطقتين الماء المغلي الكركم الليبي الفلفل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

موضوعات متعلقة

في أقل من ساعة.. خطوات سهلة لعمل مخلل الليمون بالمنزل

طريقة عمل حمص الشام

الطعم وهمي .. طريقة عمل الفول المشرمل

من غير سلق.. طريقة تحضير القلقاس بالكزبرة

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ