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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

صدى البلد

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور.

 

وكشفت التحقيقات، أن جثة السيدة دون إصابات، وأنه مر على وفاتها فترة.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في بولاق الدكرور،  توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقلها إلى المشرحة. 

 

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة جنوب الجيزة سيدة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة جثة سيدة

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