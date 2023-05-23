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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد ناصف يفتتح البرنامج التدريبي لتأهيل مسيرات تعليم الكبار باليونسكو

تعليم الكبار
تعليم الكبار

افتتح  صباح اليوم الاثنين الدكتورمحمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمى لتعليم الكبار البرنامج التدريبى "بناء قدرات ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة على استخدام منهجية " المرأة والحياة" ٢١ - ٢٠٢٣/٥/٢٣".

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ، بضرورة التشبيك والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة من الوزارات، والهيئات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومشاركة خبراء من ١٧ دولة عربية عبر تطبيق ZOOM و حضوريا بقاعة التدريب A بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار أسفك Asfec Unesco.

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كان ذلك بحضور والدكتور خالد محمد خضر  مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار والسيد العبسى امين عام مساعد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، و السيد مسعد مدير المكتب الفني لرئيس الجهاز والدكتور وليد حويلة مدير التدريب بالهيئة العامة لتعليم الكبار.

ورحب بالمنصة، والميسرات وجميع الحضور مقدماً الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا وزير التعليم العالي على إتاحة هذه الفرصة للاستثمار في البشر وتدريب ميسرات تعليم الكبار ، مؤكداً على أهمية هذا البرنامج التدريبي ، وأنه يتبنى المدخل التنموي ، والتعليم من أجل التمكين والمواطنة

كما وجه الشكر والتقدير للجنة الوطنية المصرية لليونسكو التى قامت بتمويل البرنامج التدريبي ، ودون أن تكلف الهيئة العامة لتعليم الكبار أي أعباء أو نفقات مالية

وفي خلال كلمته أوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين  والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمركز الإقليمى لتعليم الكبار ،والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار وأمانتها بجمعية حواء المستقبل، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- إيسيسكو – ألكسو)، كما هذا البرنامج  يعد باكورة لسلسلة من البرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار بالتعاون والشراكة مع الجهات السابقة خلال أشهر مايو يونيو يوليو 2023

وتستهدف هذه البرامج ميسرات تعليم الكبار و بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لاسيما  ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة بما يتوافق مع رؤية الدولة ، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الرابع منها  ضمن خطة الدولة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.

كما أكد أن التعليم  في  الفصول الكلاسيكية لم يعد يجدي نفعا في تعليم الكبار ، فيجب توفير بيئة مناسبة وآمنة للدارس ، كالتدريس في الفصول الحقلية بالنسبة لساكني الريف ، والفصول البرية ، كل حسب بيئته.
وأن التعليم يحب أن يأتي وفق احتياجات الدارسين ، وان ما يقدم يجب أن يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم .

كما صرح بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، الذي يعد نقطة البداية  ، بل يجب العمل على إكساب الدارس مهارة ،ومهنة تعينه على العيش بكرامة.

أشاد بالمبادرات الرئاسية حياة كريمة ، و100مليون صحة ، وتكافل وكرامة ،والتي تعمل على الارتقاء بجوانب الإنسان المصري بكل أبعاده الاجتماعية، والاقتصادية ،والصحية، وأن الهيئة العامة لتعليم الكبار لم تكن ببعيدة عن هذا المبادرات ، حيث تسير الهيئة جنباً إلى جنب هذه المبادرات ، تجوب القرى ، والكفور، والعزب، والنجوع.

هذا وقد أكد على أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تتبنى توجيهات حديثة في تعليم وتعلم الكبار، ويأتي في مقدمة هذا التوجهات: 
الخضرنة كمدخل في تعليم وتعلم الكبار، ودمج التكنولوجيا في ملف تعليم الكبار الذي يوفر الجهد والوقت والتكاليف، ويكسب عملية التعلم أكثر متعة، و محو الأمية الوظيفية، والتعليم والتعلم بين الأجيال ومحو الأمية الأسرية ،

في سياق متصل ألقى محاضرة بعنوان: ( تعليم الكبار ودوره في مواجهة التغييرات المناخية )

حيث أوضح خلالها مفهوم التغييرات المناخية وعلاقتها بتعليم الكبار ، والآثار الاجتماعية، والاقتصادية و البيئية، والأمنية الناجمة عنها 
ودور تعليم الكبار في الحد من هذه الآثار، في نهاية محاضرته فتح باب النقاش للحضور ، وتلقى استفساراتهم ونقاشاتهم ، تم الإجابة عليها، ثم ودعهم ملتقطا بعض الصور التذكارية معهم .

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