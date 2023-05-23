عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقيب الموسيقيين عن أزمة عمرو مصطفي: مينفعش نهزر في أهرامات مصر

مصطفي كامل
مصطفي كامل

كشف الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين عن رأيه فى النزاع الدائر بين الفنان عمرو مصطفي والمنتج مجسن جابر . 

وقال مصطفي كامل: محسن جابر من المؤسسات التي لا تتهاون في حقوقها المادية والمعنوية والقانوية والأدبية، محدش هيعرف يغلبه لأنه صاحب المادة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم .

وتابع الفنان مصطفي كامل: في شخصيات في بلدنا مينفعش اللعب فيها ولا العبث تحت أي مسميات، دي أم كلثوم يا جماعة يعني ازاي نهزر في ناس زي أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب».

وقال مصطفي كامل : مينفعش نهزر في أهرامات مصر، يا جماعه ده لو حد من برا مصر بنتصدى له».

ويضيف مصطفى كامل: بقول لصديقي وحبيبي محسن جابر لا تقبل بذلك أي كان المغريات المادية هيضر بحجم وقيمة أم كلثوم، أي كان لو هتكسب مليار جنيه، اوعى تقبل أن مكن يقلد سيدة الغناء العربي.

أزمة بين محسن جابر وعمرو مصطفي :

علق المنتج محسن جابر، على مأ اعلنه  الفنان عمرو  مصطفي من عزمه مقاضاته لإعادة استخدامه ألحانه التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبي.

وقال، إنه مندهش  مما كتبه عمرو مصطفي اليوم  لا علم لي بما كتب عمرو مصطفى موهوب لكن اندفاعه هو المشكلة.  أنا اللي اكتشفت عمرو مصطفى وأملك حقوق الملكية لكل أغانيه.

وتابع  جابر خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  : لو رفع عليا قضية هكسبها لأنه رفعها  عليا كذا مرة  وكسبتها وأنا لم أعتد على أي فنان ".


واصل : “معرفش اللي قاله عمرو مصطفى ده، ومش عادي آخد حقوق حد. أنتجت لوردة وفايزة أحمد، وأنا مش بتاع مهرجانات”.


ومن جانبه عقب الفنان عمرو مصطفى قائلاً : " تم استخدام أغنياتي في المهرجانات.. مثل عوكلو، وقلبي اللي كان مفقود. لانها إساءة ليا    وهاخد حقي ".

 

 

مصطفى كامل أهرامات مصر الفنان مصطفى كامل الفنان عمرو مصطفى الإعلامية لميس الحديدي المنتج محسن جابر سيدة الغناء العربي أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

شرط صارم.. الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

اللاجئون والأكراد.. سر دعم سنان أوغلو لأردوغان في الانتخابات التركية

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

وزير التعليم العالي: 116 مليار جنيه استثمارات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة

ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ