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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. قرار عاجل من المصرف المركزي

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قراراً عاجلا بحل مجلس إدارة شركة تأمين عاملة في الدولة، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة تتولى كافة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم؛ فأن  هذه العقوبة الإدارية تأتي وفق أحكام المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين، حيث ستقوم اللجنة المُعيّنة بمتابعة وتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التفويض.

وشدد المصرف المركزي علي أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

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