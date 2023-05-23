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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء فريق مبادرة «صوتك مسموع» عقب تشكيله الجديد

صدى البلد

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"، عقب تشكيله الجديد بقرار المحافظ رقم "291" لسنة 2023م، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبرنامج "الواتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

وأكد "القاضي" خلال الاجتماع ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بجميع الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيا خلال الـ 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى التضرر من زيادة اسعار التعريفة المقررة.

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وأوضح أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها بسوهاج في أكتوبر 2018 وحتى أبريل 2023 أكثر من 19869 شكوى، وتم التعامل معها بنسبة حل بلغت 97%، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة.

وتنوعت الشكاوى ما بين "مخالفات بناء، وتعديات على الأراضي الزراعية، والمرافق، وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها، وشكاوى الفساد، بالإضافة إلى تلقي الإقتراحات والأفكار الجديدة.

جدير بالذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل من خلال عدة قنوات للاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب (01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

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