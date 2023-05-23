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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 342.5 طن قمح محلي تم تجميعها بدون الحصول على تصريح بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

أعلن الدكتور " ايمن مختار"  محافظ الدقهلية ان الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت مصانع الاعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن دقيق ٧٢% بنطاق مراكز بني عبيد والجمالية وشربين والمنصورة وتمي الامديد والمنزلة اسفرت عن ضبط 342.5 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعا بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الخاص بتنظيم وتداول القمح بالمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 


وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر التي تم تحريرها بالمخالفات والمضبوطات للنيابة العامة لاعمال شئونها.


جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين في هذا الشأن وقد وجه "مختار" لوكيل وزارة التموين بضرورة متابعة تصرفات النيابة في جميع القضايا والمحاضر المحررة في هذا الشأن.. 

كما اكد" مختار" علي ضرورة قيام مديرية التموين بالدقهلية لتوعية التجار والمزارعين بالمشاركة الفعالة في توريد القمح لزيادة معدل التوريد من الاقماح المحلية ومساعدة الدولة في الوصول للاكتفاء الذاتي وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتداول القمح.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التموين بالدقهلية محافظ الدقهلية مديرية التموين مديرية التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين

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