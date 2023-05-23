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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات يوم الثقافة واللغة الإيطالية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات يوم الثقافة واللغة الإيطالية

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات يوم الثقافة واللغة الإيطالية، الذي يقام بالتعاون ما بين المعهد الثقافي الإيطالي، وجامعة الأقصر، ممثلة في قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن.

جاء ذلك بحضور دايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، والدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والدكتورة ريهام شكري، مشرف قسم اللغة الإيطالية، وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

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تضمنت الفعاليات ورشة عمل أقيمت في كلية الألسن، ثم أمسية ثقافية أقيمت بمكتبة مصر العامة، بحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، وقدم طلاب قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن في جامعة الأقصر فقرات فنية وثقافية باللغة الإيطالية.


وأشاد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بدور المعهد الثقافي الإيطالي داخل جامعة الأقصر وجميع الجامعات المصرية، لما له من نشاط ملحوظ في عديد من الأنشطة المقامة بما فيها ورش العمل والمؤتمرات العلمية والدورات تدريبية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، إلى دور قسم اللغة الإيطالية في رفع مستوى كفاءة الطلاب، وبالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد الثقافي الإيطالي لصقل مهارات الطلاب.

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الأقصر أعضاء هيئة التدريس الجامعات المصرية الكليات المختلفة المؤتمرات العلمية جامعة الاقصر

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